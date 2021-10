Residence per affitti brevi: nasce "Motta Sweet Home"

È stato inaugurato sabato 16 ottobre "Motta Sweet Home": residence con 26 appartamenti in pieno centro a Motta di Livenza. La novità è che gli appartamenti saranno disponibili per affitti di breve durata, come per le case vacanza, aiutando così professionisti del mondo della scuola, del lavoro e del turismo o familiari di pazienti ricoverati in ospedale. Una struttura ricca di servizi che potrà sopperire alla scarsa dotazione di strutture ricettive del territorio e di immobili in affitto. Il nuovo residence si trova in Via Padre Leonardo Bello a pochi metri dall'ospedale di Motta di Livenza.

«Se abbiamo dei sogni, dobbiamo continuare a nutrirli. Solo così potremo realizzarli davvero» il commento di Luigi Marson, presente al taglio del nastro in qualità di presidente della Marson Costruzioni che ha dato vita a questo nuovo progetto. per l’intuizione, la lungimiranza e la determinazione con la quale in questi due anni hanno portato a termine questo progetto. Il sindaco Alesandro Righi conclude: «È un onore per Motta di Livenza ospitare questa struttura unica nel suo genere. L'augurio è che tanti altri imprenditori illuminati continuino a lavorare per migliorare la nostra città valorizzandone le peculiarità. Motta di Livenza ha bisogno di persone che credano in lei. Ha già dato prova di quanto valga. Basta crederci».