Oderzo, l'agente "Black" entra a far parte della polizia locale

Il pastore tedesco inizierà nei prossimi giorni l'addestramento per diventare a tutti gli effetti il primo cane-poliziotto della Sinistra Piave. Fra tre mesi entrerà in servizio

Da mercoledì 3 marzo l'agente "Black" è entrato a far parte della famiglia della polizia locale di Oderzo. Si tratta di un pastore tedesco grigione pronto a iniziaren l'addestramento cinofilo per diventare un cane esperto nella ricerca di stupefacenti e persone disperse.

La polizia locale di Oderzo sarà la prima, in tutta la Sinistra Piave, ad avere un'unità cinofila dedicata alle attività di controllo. "Black" dovrebbe essere pronto ad entrare in servizio fra tre mesi e la sua attività si concentrerà in particolare su controlli anti-droga e sull'attività di prevenzione contro furti, scippi e atti di bullismo. "Black" lavorerà sempre in coppia con il suo agente-istruttore.