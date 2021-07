Infermiera aggredita da un paziente in ambulatorio: arrivano i carabinieri

Infermiera aggredita da un paziente in escandescenze negli ambulatori della Medicina di gruppo integrata a San Fior. Il grave episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 giugno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il paziente voleva a tutti i costi un certificato di malattia, pur non avendo i requisiti per ottenerlo. All'ennesimo rifiuto dell'infermiera, l'uomo ha perso il controllo andando su tutte le furie e strattonando per un polso la donna, finita in pronto soccorso all'ospedale di Vittorio Veneto. Dopo l'aggressione, il paziente ha fatto perdere le sue tracce. All'infermiera, invece, è stato diagnosticato un trauma distorsivo al polso con contrattura del trapezio. Oggi dovrà tornare in ospedale per una radiografia completa. Subito dopo l'aggressione, i colleghi di ambulatorio hanno chiamato sul posto i carabinieri: l'infermiera sta valutando se sporgere denuncia contro il suo aggressore, nel frattempo l'episodio è stato segnalato all'Ulss 2 per accertamenti sul caso.