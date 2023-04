Addio ad Agnese Schiavon, farmacista e mamma del patron di Labomar

Un grave lutto ha colpito la comunità di Istrana per la scomparsa di Agnese Schiavon, punto di riferimento e pilastro della Farmacia Bertin. Nata a Mogliano Veneto 92 anni fa, Agnese ha trascorso la sua vita nella farmacia di famiglia fondata a Istrana nei primi anni '40 dal padre Costantino Schiavo, assistendo e accompagnando il passaggio di testimone dalla prima alla seconda generazione (rappresentata dal marito Roberto Bertin), quindi alla terza (il figlio Walter) e infine alla quarta (la nipote Alessandra).

Agnese Schiavon, madre del fondatore e amministratore delegato di Labomar Walter Bertin, è ricordata da quanti l’hanno conosciuta come una persona buona, disponibile e sensibile, attenta ai bisogni del prossimo, sempre presente per la famiglia e per gli adorati nipoti. Il sorriso dolce e rassicurante, che accoglieva e incoraggiava quanti entravano nella farmacia, faceva parte del suo modo di essere e si rifletteva nei vari contesti della sua vita. Era una donna allegra, pronta a cogliere gli aspetti positivi di ogni situazione con entusiasmo, coraggio e fiducia. Lunedì 10 aprile alle ore 20 il rosario nella chiesa parrocchiale di Istrana dove, martedì 11 alle ore 15.30, verrà officiato il funerale alle ore 15.30. Eventuali offerte saranno devolute all'associazione Advar.