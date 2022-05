Agrichef Academy di Coldiretti: Treviso ha sette nuovi cuochi contadini

Sono 20 i nuovi cuochi contadini veneti diplomati dopo aver frequentato l’Agrichef Academy promossa da Coldiretti. La prova finale, a cui hanno partecipato 12 imprenditori agricoli della provincia di Verona, 1 veneziano e 7 della provincia di Treviso, si è svolta al Mercato Coperto di Verona. Ecco i nuovi 7 agriturismi trevigiani che potranno vantare dei Cuochi contadini: Agriturismo Da Zeffi di Spresiano grazie a Yaima Fuentes Rosell, Al Caravaggio di Vedelago con Moris Lazzaron, Al Vigneto Vecio di Valdobbiadene con Teresa Padovan, La Pila di Cison di Valmarino con Luca Carniel, Il Lago delle Fate ittiturismo di Vedelago con Brian, General Fiorone di Montebelluna con Tiziana Zamattia, Casa de Sergio di Refrontolo con Martina Lot.

Davanti a una giuria composta da docenti, giornalisti, funzionari della Regione Veneto ed esperti del settore agroalimentare oltre che dal direttore regionale di Coldiretti Marina Montedoro, dal presidente e direttore provinciali Alex Vantini e Giuseppe Ruffini per Coldiretti Verona e il direttore Giuseppe Satalino con Mattia Mattiuzzo vice presidente di Coldiretti Treviso e Loris De Miranda, presidente Terranostra Treviso, oltre che dal presidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza, gli aspiranti cuochi contadini hanno superato delle prove per dimostrare di saper coniugare pratica e teoria con l’obiettivo di aumentare la qualità negli agriturismi di Campagna Amica e renderli portavoce dei valori del territorio. Il tutto per conquistare l’ambita giacca personalizzata con nome e cognome dell’aspirante chef.

Il cuoco contadino oltre che essere un agricoltore e abile cuoco, è anche un conoscitore e perfetto ambasciatore dei prodotti locali che cucina e presenta in modo eccellente per soddisfare le diverse esigenze della clientela. La prova d’esame terminerà con la consegna degli attestati e delle giacche firmate Terranostra Campagna Amica.