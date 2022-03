Agrimont torna in presenza: «Attesi in fiera 198 marchi aziendali»

«All’inaugurazione di Agrimont ci sarà sicuramente il mio collega Federico Caner, e se riesco verrò anch’io volentieri, perché essere vicino al mondo dell’agricoltura in un momento particolare come questo è oltre modo importante».

Con queste parole l'assessore della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ha concluso la presentazione della 41esima edizione di "Agrimont", tenutasi giovedì 17 marzo ai Centri ittiologici bellunesi. La fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna sarà inaugurata sabato 19 marzo, proseguirà domenica 20 per poi riprendere da venerdì 25 a domenica 27 marzo. Sabato e domenica gli orari di apertura andranno dalle 9 alle 19, il venerdì dalle 14.30 alle 19. Confermato quindi alla cerimonia inaugurale (ore 12) l’intervento dell'assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la fiera torna in presenza. Non nasconde l’entusiasmo il presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Gian Angelo Bellati, perché la ripartenza si sta dimostrando straordinaria con tutti gli spazi espositivi occupati. «Presenti avremo ben 198 marchi aziendali, 157 provenienti da 13 Regioni italiane e 41 provenienti da 11 Paesi esteri. Una fiera dal carattere sempre più nazionale e internazionale. Tema dominante il collegamento fra agricoltura e ambiente. Non c’è più solo la Politica Agricola Comune, oggi c’è anche il Green Deal e la biodiversità. Due altri grandissimi programmi europei che portano importanti finanziamenti. Ma anche importanti obiettivi e quindi importanti opportunità per il mondo dell’agricoltura».

Grandissima soddisfazione anche per il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. «Agrimont non solo per Longarone Fiere ma per tutta la provincia è un po’ il fiore all’occhiello». E nel ringraziare tutte le aziende espositrice che credono in questa importante manifestazione, ha voluto anche sottolineare la validità del programma. Eventi collaterali all’esposizione con importanti approfondimenti e temi di assoluta attualità. Meritevoli per questo le numerose realtà coinvolte che saranno protagoniste ad Agrimont. In primis le tre associazioni di categoria, Coldiretti, Confagricoltura e Cia promotrici del convegno di apertura “Sostenibilità ambientale ed economica nelle aziende agricole di montagna”. Padrin non manca di segnalare anche la collaborazione con Istituto agrario di Feltre, rappresentato in sala dalla professoressa Flavia Colle – anche CdA di Longarone Fiere, che porterà ad Agrimont le dimostrazioni di taglio, manutenzione, affilatura catena e sicurezza con la motosega.

La fiera

Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l’agricoltura, e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano Agrimont si conferma come l’evento di riferimento, anche per la cura e manutenzione del territorio e il suo sviluppo agrituristico. In fiera i visitatori potranno trovare in particolare una vasta gamma di attrezzature per la raccolta, la preparazione, il trasporto e lo stoccaggio della legna fino ai sistemi di riscaldamento più innovativi improntati sul risparmio energetico. Presenti anche diverse aziende legate al settore del giardinaggio e del florovivaismo con un’ampia varietà di prodotti e piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell’orto e del giardino di casa, e gli stand dove ci sarà la possibilità di acquistare le più qualificate produzioni tipiche dell’agricoltura di montagna, come formaggi, insaccati, e speck e, più in generale, delle regioni italiane. Non mancheranno, a livello espositivo, anche importanti aziende fornitrici del comparto zootecnico che da sempre rappresenta il settore strategico per l’agricoltura di montagna. Grazie alla consolidata collaborazione con l’A.R.A.V. - Associazione Regionale Allevatori del Veneto, viene inoltre riproposto il padiglione con l’esposizione delle principali razze di animali bovini, di razza Bruna Frisona, Pezzata Rossa e Grigio Alpina, equidi, ovi-caprini, conigli e Camelidi, allevati in Provincia di Belluno. Alla parte espositiva, si aggiunge il servizio con NIR portatile per l’analisi rapida di fieno, silomais e Unifeed.