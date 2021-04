Sono 14 gli agriturismi di Campagna Amica Treviso per le prime Agriscampagnate nel weekend

Il pic-nic contadino aspetta in sicurezza chi ha voglia di un momento di svago per il prossimo fine settimana

Sono 14 gli agriturismi trevigiani che hanno aderito ad Agriscampagnate – il pic nic contadino, iniziativa nazionale di Campagna Amica ed Agriturismi di Campagna Amica per il fine settimana del 1 e 2 maggio. “Iniziativa voluta per favorire la ripartenza e cominciare ad aprire le porte dei nostri agriturismi per accogliere finalmente i nostri amici e clienti – sottolinea Loris de Miranda, presidente di terra nostra Treviso, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti - Sarà possibile prenotare il proprio cestino Agribag con i prodotti di Campagna Amica in 14 agriturismi per poterli consumare su un prato.

Varie le iniziative promosse dai vari agriturismi dove sarà possibile effettuare la degustazione guidata di vini stando seduti comodamente nel prato dell’agriturismo con il necessario distanziamento e misure preventive covid, oppure chiedere di poter usufruire di una apposita piazzola o area dedicata nell’azienda agricola”. Gli agriturismi oltre ad essere aperti per pranzo e cena, solo con tavoli all’aperto, fino alle ore 22, promuovono la scampagnata fuoriporta, sui prati, nel verde per coppie e famiglie.

Ecco l’elenco degli agriturismi trevigiani che hanno aderito: Agriturismo Ai Colori di Paese, Agrit. Al Capitello di Monfumo, Agrit. Al Credazzo di Fregona, Agrit. Comaor di Onigo di Pederobba, Agrit. Andreina di Borso del Grappa, Agriturismo Da Paradiso di San Zenone degli Ezzelini, Agrit. Da Zeffi di Spresiano, Agrit. Il Bosco Verde di Gorgo al Monticano, Agrit. La Dolza di Follina, Agrit. La Pila di Cison di Valmarino, Agrit. La Vigna di Sarah di Vittorio Veneto, Agrit. Mondragon di Tarzo, Agrit. Moro Barel di Confin di Vittorio Veneto, Agrit. Roccat di Valdobbiadene.