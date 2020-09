Electrolux, al via tamponi a tappeto per 700 operai

L'annuncio del direttore del laboratorio di microbiologia di Treviso, Roberto Rigoli. Sarà utilizzato lo spesso modello applicato in occasioni dei focolai "Aia" e della ex caserma "Serena". Già una trentina i dipendenti in isolamento. Ieri, segnalano i sindacati, malore per un operaio presso lo stabilimento di Susegana: visitato in infermeria, risultava avere la febbre. Nei suoi confronti scatterà tampone. Nel frattempo l'uomo è stato precauzionalmente sospeso