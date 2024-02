Giorgio Palù riconfermato al timone di Aifa, Zaia: «Lui di caratura internazionale»

Ad oltre un anno dalla sua approvazione in Parlamento, prende forma la riforma dell’Agenzia italiana del farmaco. Con il via libero di oggi (8 febbraio) della Conferenza Stato-Regioni, sono stati confermati tutti i nomi proposti dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. La nuova riforma abolisce il direttore generale, mantenendo invece il presidente quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, ma istituisce le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Il "padovano" Giorgio Palù è stato confermato presidente dell’Agenzia, sulla sua nomina, c’erano pochi dubbi. L’ex professore ordinario di microbiologia e virologia dell’Università di Padova, era già da un anno il presidente del Consiglio d’amministrazione della stessa Aifa.

«Nel caso del Professor Palù, la continuità è la miglior scelta che si potesse fare. Complimenti e buon lavoro alla guida di un Organismo fondamentale per la sanità come l’Agenzia Italiana del Farmaco - commenta il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - dopo il via libera dato dalla Conferenza Stato-Regioni alla nomina del Professor Giorgio Palù alla guida dell’Aifa. Quella di Palù è una conferma meritata, per l’importante lavoro svolto nel precedente mandato e per la caratura internazionale della persona e dello scienziato. Per Palù, e per il direttore amministrativo Giovanni Pavesi, quello scientifico Pierluigi Russo e tutta la nuova commissione unica scientifico-economica del farmaco, ai quali auguro parimenti buon lavoro, ci sono da affrontare nuove sfide e riforme importanti soprattutto per la salute dei pazienti e per le cure da riservare loro. In questo senso sono certo che sapranno dare il meglio».