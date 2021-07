Associazione Italiana Giovani Avvocati: Mancini è il nuovo presidente di Treviso

Il 35enne, originario di Messina e con studio in via Pescatori, subentra alla past president Elisa Davanzo oggi Consigliere Nazionale per la sezione di Treviso

E' l'avv. Marco Mancini il nuovo Presidente della sezione trevigiana di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Nella giornata di giovedì l’Assemblea ha difatti celebrato la nomina del 35enne ormai ex Vice Presidente ed il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2021/2023. Mancini, originario di Messina e con studio legale in via Pescatori, subentra nella carica alla Past President Elisa Davanzo. Nell'occasione, all’interno del Direttivo di Sezione, sono stati inoltre nominati Giorgio Piccolotto (Vice Presidente), Elisa Davanzo (Consigliere Nazionale), Valentina Billa, Giovanna Soravia, Barbara Tardivo, Francesco Vettori, Aysha Giordano, Maria Coppola e Giulia Pesce (Coordinatrice della Consulta dei Praticanti).

«Sono davvero onorato di essere stato nominato Presidente di Aiga Treviso - dichiara l'avv. Mancini - Il mio primo pensiero va sicuramente alla Past President e amica Elisa Davanzo per l’egregio lavoro svolto in uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese, dimostrando una non comune capacità di adattamento nel mantenere, tra l’altro, viva e pienamente operativa la sezione in tutti gli eventi formativi, oltre ad aver dimostrato un forte spirito umano che ha tenuto uniti tutti i soci nonostante le straordinarie difficoltà».

«Un sentitissimo grazie va poi alla nuova compagine della Sezione, composta da giovani colleghi che mi hanno manifestato una grande voglia di mettersi in gioco - continua il 35enne - Grazie a loro da oggi punteremo soprattutto sulla formazione e sui nuovi mercati, come la digitalizzazione ed il diritto agroalimentare. Ciò di cui però vado più orgoglioso è la costituzione in Sezione della Consulta del Praticante che sarà coordinata da Giulia Pesce, nipote della nostra cara e compianta Luana Antelmi che ha sempre creduto moltissimo in questo progetto, lavorando incessantemente perché si realizzasse. Questo traguardo, neanche a dirlo, è dedicato a lei! Mi impegnerò quindi per essere all'altezza dell'incarico affidatomi, con la passione e l'abnegazione di chi lavora per il bene della categoria».