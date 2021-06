Airone cenerino bloccato in un canale di scolo: interviene la Protezione animali

Il volatile non riusciva più a muoversi e ad uscire da una canaletta di scolo in Via degli Alpini ad Arcade. Provvidenziale l'intervento della Protezione Animali e della Protezione Civile

Sabato 11 giugno, verso le ore 8.30 durante normale controllo del territorio, i volontari della Protezione animali e della Protezione civile hanno trovato ad Arcade, in Via degli Alpini, un esemplare adulto di airone cenerino finito all’interno di un canale di scolo.

L'animale, in grossa difficoltà, non riusciva più né a deambulare né a volare. I soccorritori hanno messo in sicurezza il volatile e allertato il centro di recupero fauna selvatica della provincia di Treviso. Alle ore 11.30 una volontaria della Lipu ha preso in carico il volatile per essere sottoposto alle cure del caso.