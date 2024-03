Gli albergatori chiedono di trovare un punto d'incontro sulla Via del mare

"Il territorio non rimanga fermo, ma colga questa importante opportunità. Si trovi un punto d’incontro per il bene di tutti". Lo ha detto il presidente dell'associazione jesolana albergatori (Aja), Pierfrancesco Contarini, in merito alla Via del mare, infrastruttura per la quale la regione del Veneto ha già dato il suo via libera.

Spiega Contarini: "Sono anni che il turismo di questa parte della costa veneta attende l’avvio di questa infrastruttura destinata a dare nuovo impulso ad un comparto così importante per l’economia di tutto il territorio. Da ricordare, infatti, che da sole Jesolo e Cavallino-Treporti registrano qualcosa come oltre 12 milioni di presenze annue; il livello di servizi che diamo è molto alto e riteniamo che anche le infrastrutture, a cominciare dalla viabilità, ne debbano essere all’altezza".

In questi giorni il tema è affrontato a vari livelli e sta generando discussione. Un dibattito ritenuto "giusto", purché "i toni rimangano bassi e il confronto sia equilibrato, senza considerazioni prevenute o legate a pure logiche di partito. Invitiamo, dunque, ad una discussione serena e si faccia squadra per presentare alla Regione le modifiche che si ritengono effettivamente ed oggettivamente indispensabili". Aja rivolge l'invito a questo tipo di atteggiamento a tutti i livelli, a cominciare da quanti rappresentano i cittadini, ovvero i sindaci dei comuni interessati dal tracciato della via del mare.