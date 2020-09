Al via i lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi “P.Tumiotto” di Ponte di Piave

Partono in questi giorni i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza negli impianti sportivi Paolo Tumiotto di via De Gasperi a Ponte di Piave. «Con l’intervento presso gli impianti sportivi del Capoluogo - ha dichiarato il sindaco Paola Roma - possibile grazie al finanziamento ai sensi della Legge 160/2019 dell’importo di 70.000 euro, l’Amministrazione comunale ha voluto completare l’opera di riqualificazione degli impianti sportivi mettendo in sicurezza l’area delle biglietterie poste all’ingresso del campo da calcio e realizzando una rampa di accesso per i portatori di handicap a servizio delle gradinate del campo medesimo. Un secondo intervento, finanziato dalla Regione Veneto per un importo di 50.000 euro prevederà poi lavori di miglioria della struttura».

«L’intento dell’Amministrazione - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Stefania Moro – é quello di potenziare i luoghi per lo sport permettendo così alle associazioni di promuovere il benessere e le pratiche sportive in un ambiente sicuro e funzionale. A tal proposito – conclude Moro – si ricorda che durante l’esecuzione di detti lavori e fino a data da definirsi, il campo da calcio del capoluogo e la pista di atletica non potranno essere utilizzati, fatte salve le richieste dalle associazioni autorizzate. Ringraziamo fin d’ora le maestranze impegnate e la disponibilità delle società sportive e gli atleti che permettono di poter realizzare in sicurezza l’esecuzione dei lavori».