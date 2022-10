Albatros Pub chiude i battenti: bollette e rincari insostenibili

Gli effetti della crisi hanno colpito un altro locale conosciutissimo a Treviso: si tratta dell'Albatros Pub, preso in gestione nel 2020 da Gabriel Neculita che in queste ore ha deciso di chiudere a tempo indeterminato l'attività.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nell'ultimo anno i costi delle bollette per il mantenimento del locale erano schizzati da una media di 1.500 euro a ben 4mila euro. Impossibile per Neculita stare al passo con tutti i pagamenti, tenendo conto anche dei rincari delle materie prime, della difficoltà di trovare personale e del calo di clienti avuto la scorsa estate. Neculita, 32 anni, aveva preso in gestione il pub a inizio 2020, poco prima dell'inizio della pandemia. Nonostante tutto non si era mai perso d'animo, sperimentando con successo il servizio d'asporto e puntando, dopo la riapertura, sui pranzi di lavoro per operai e lavoratori della zona. Con il ritorno alla normalità anche i clienti erano tornati ad affollare il pub ma i rincari degli ultimi mesi hanno dato il colpo di grazia all'Albatros. Difficile che il pub possa riaprire a breve, Neculita si dedicherà al suo secondo lavoro di wedding planner, andando a lavorare anche in Austria e Germania. Treviso invece saluta per sempre un'altra attività per colpa della crisi.