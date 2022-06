Montebelluna, gli alberi abbattuti diventeranno sculture decorate da artisti

Una nuova vita per alcuni degli alberi malati: sarà questo il destino di alcune piante coinvolte in un progetto di riqualificazione del verde urbano portato avanti dall’amministrazione comunale di Montebelluna.

Il progetto

Si sono da poco concluse le operazioni di abbattimento di alcuni alberi in città concordate con l’Ufficio Ecologia sulla base degli studi scientifici affidati all’agronomo Corazzin attraverso una campagna specifica di verifica e censimento iniziata già nel 2019 e proseguita sia nel 2020 che nel 2021 e grazie alla quale ad oggi sono state catalogate 3mila piante. Ogni pianta è stata identificata (specie), localizzata (tramite gps), misurata (diametro, altezza), valutato lo stato di salute, classi che vanno da A (senza problemi) a D (da abbattere). Secondo i dati aggiornati dell’ultimo censimento sono state localizzate 1340 piante appartenenti a 100 specie diverse (predominanza di platani e carpini) in 35 aree e 25 strade.

I commenti

Il vicesindaco e assessore all’ecologia, Claudio Borgia: «Durante gli abbattimenti degli alberi malati segnalati dall'agronomo incaricato, la consigliera comunale Pontini ha proposto un'idea progettuale per valorizzare ciò che rimane degli alberi in un modo artistico. Quindi tra le piante abbattute malate, è stato deciso di sceglierne alcune, circa 7 al momento, di cui conservare il tronco per questa iniziativa».

Commenta la consigliera comunale, Silvia Pontini, promotrice dell’iniziativa: «In questi anni l’amministrazione si è dimostrata molto attenta alla tutela ambientale e alla valorizzazione del verde. Il recente abbattimento degli alberi ammalati e rischiosi per la sicurezza pubblica ha risvegliato l’idea di portare avanti un progetto che avevamo in serbo già nella precedente amministrazione, quello cioè di dare nuova vita ad alcuni di questi esemplari trasformandoli in opere d’arte, in sculture. Per questo prossimamente verrà predisposto e pubblicato un bando rivolto agli artisti interessati a trasformare in arte i fusti che sono stati volutamente conservati in alcuni punti della città. L’idea è quella di creare delle opere d’arte in linea con i luoghi in cui sono collocati i fusti in modo da generare una sorta di relazione tra l’albero ringenerato e lo spazio urbano».

Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «Dover abbattere alberi non è mai una decisione semplice, né piacevole ma, per un’amministrazione comunale la priorità deve essere sempre quella di garantire la sicurezza dei cittadini. Per questo abbiamo proceduto, sulla base di analisi tecniche accurate che hanno evidenziato la malattia di un centinaio di esemplari, con l’inevitabile abbattimento degli alberi più rischiosi. Ma la buona notizia è alcuni di essi non scompariranno del tutto, qualificando il paesaggio urbano in chiave artistica attraverso un progetto originale ed in linea con la logica green di questa amministrazione».