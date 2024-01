Giardini sicuri nelle scuole di Mogliano: «Al via la manutenzione straordinaria»

Approfittando delle festività natalizie e della chiusura dei plessi scolastici, nei giorni scorsi è stata avviata una importante operazione di manutenzione straordinaria del verde, mirata a garantire giardini sicuri ed accoglienti nelle scuole di Mogliano Veneto.

L'iniziativa, finanziata con una spesa di oltre 50mila euro, rappresenta il primo di una serie di interventi programmati per la cura e il miglioramento del verde all’interno dei plessi scolastici in gestione al Comune di Mogliano Veneto. Questo primo stralcio è focalizzato su potature ed eliminazione del secco, con lo scopo di rendere i giardini delle scuole più fruibili, sicuri ed esteticamente gradevoli. Le scuole coinvolte in questa fase iniziale sono ben otto: “Arcobaleno”, “Dante”, “Marco Polo”, “Hack”, “Valeri”, “Vespucci, “Olme” e “Verdi” a conferma dell’impegno dell'amministrazione a garantire un ambiente scolastico sicuro e di qualità per tutti i suoi giovani studenti.

Il commento

«Continua l’impegno nel preservare e migliorare l’enorme patrimonio arboreo comunale, presente e ricco anche nei plessi scolastici. I giardini delle scuole sono aree fondamentali da preservare anche per la valenza educativo-didattica che ricoprono, per formare i cittadini del futuro» chiude il sindaco Davide Bortolato.