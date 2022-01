Alberi di Natale da podio: ecco i vincitori dell’ecoconcorso Savno

Finalmente svelati i nomi dei vincitori del concorso “Decora il Natale - Aspettando il Decennale”, un’iniziativa unica sul territorio Veneto, educativa e coinvolgente, che Savno dedica agli studenti a partire dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado. Tre le categorie in gara e tanti i lavori bellissimi sottoposti al giudizio delle giurie che hanno assegnato il montepremi di 3500 euro in materiale didattico. Primo giudice il pubblico del web, che ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione assegnando in totale ben 5436 voti. Le opere sono state poi valutate da una commissione interna di Savno e infine da una Giuria qualificata composta da Debora Basei, Katia Camatta, Amelia Corvino, Fabio Damo e Manuel Gualandi, tutte figure legate al mondo dell’arte e della grafica pubblicitaria.

“Non possiamo che applaudire tutti i ragazzi e gli insegnanti che hanno partecipato a questo concorso, hanno commentato i Presidenti Giacomo De Luca di Savno e Roberto Campagna del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. Ancora una volta hanno contribuito ad esaltare la magia del Natale evidenziando il proprio talento creativo attraverso l’ideazione e la realizzazione di splendidi decori. Al di là della classifica finale, hanno vinto tutti: in un momento in cui l’emergenza Covid costringeva le persone a nuovi sacrifici e rinunce, ogni albero realizzato, semplice o più elaborato, racchiudeva in sé un luminoso messaggio: la cura per il pianeta, l’amicizia, la solidarietà, la speranza, la forza, la gratitudine, il senso civico e tanti altri pensieri positivi.”

Questo il podio a chiusura delle varie votazioni:

Categoria scuole infanzia:

Premio giuria tecnica:

1° classificato:

Scuola dell’Infanzia “A. Pazienza” di Vittorio Veneto

2° classificato:

Scuola dell’infanzia “Collodi” di Vittorio Veneto

3° classificato

Scuola dell’infanzia “Carolina Gasparinetti” di Ponte di Piave

Premio Savno

Scuola dell’infanzia “Tre Piere” di Oderzo

Premio del pubblico

Scuola dell'Infanzia “Collodi” di Vittorio Veneto, più votata della categoria con 216 preferenze

Categoria scuole primarie:

Premio giuria tecnica:

1° classificato:

Scuola primaria “Salvadoretti” di Santa Lucia di Piave

2° classificato:

Scuola Primaria “A. Parravicini” di Vittorio Veneto

3° classificato:

Scuola primaria “Kennedy” di Conegliano

Premio Savno

Scuola primaria “San Francesco” di Conegliano

Premio del pubblico

Scuola Primaria “Kennedy” di Conegliano, più votata della categoria con 480 preferenze

Categoria scuole secondarie di primo grado:

Premio giuria tecnica:

1° classificato:

Scuola Secondaria di Primo Grado di Orsago

2° classificato:

Scuola Secondaria di primo grado di Fontanelle

3° classificato a pari merito:

Scuola Secondaria di primo grado “Tiziano Vecellio” di Colle Umberto e Scuola Secondaria di primo grado “G. Gritti” di San Polo di Piave

Premio Savno

Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Ormelle

Premio del pubblico

Scuola secondaria di primo grado di Fontanelle, più votata della categoria con 370 preferenze