Natale a Conegliano, tutto pronto per l'accensione dell'albero in Piazza Cima

Si accenderanno mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, le luci del grande albero di Natale in Piazza Cima a Conegliano. L'amministrazione Chies mette così fine alle polemiche degli ultimi giorni sulla nuova collocazione del Villaggio di Natale in Via Pittoni, nei pressi dell'ex Zanussi a discapito della centralissima Via Carducci. Il centro storico tornerà ad animarsi nel pomeriggio di domani con un evento pensato ad hoc per famiglie e bambini. L'auspicio è che i visitatori possano vivere il Natale coneglianese da Via Pittoni fino a Piazza Cima.

Spiega infatti il sindaco Fabio Chies: «Mi raccomando dite ai bimbi di portare le cose che vogliono siano appese: statuine, lavoretti fatti da loro, dolcetti, fogli di carta con scritti i propri saluti o auspici, troveremo il modo di appendere tutto sul "Nostro Albero", facciamolo vivere con i pensieri ed i ricordi di tutti noi. Raccoglieremo il materiale dei bimbi anche durante la settimana negli orari di apertura del municipio presso la portineria. Faremo la foto con ogni bimbo vicino all'albero, un abbraccio a tutti».