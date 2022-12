Maltempo, rinviata l'accensione dell'albero di Natale a Montebelluna

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, l’accensione dell’albero di Natale a Montebelluna, prevista sabato 3 dicembre alle 17.30 in centro storico è stata posticipata a giovedì 8 dicembre alle 17.30. Per lo stesso motivo sono sospese le iniziative natalizie previste per domenica 4 dicembre mentre per i Mercatini di Natale si deciderà se confermare la presenza o meno nella giornata di sabato.