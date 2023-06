Albero di 160 anni malato e pericoloso, strada chiusa al traffico

Stop al traffico nel tratto di strada di fronte al civico 3 di Via Moretti a Biadene che, di fatto, diventerà a fondo cieco per consentire, nei prossimi giorni, le verifiche su un albero di circa 160 anni in un terreno privato che potrebbe rischiare però di finire in strada.

L’ordinanza pubblicata dal Comune si è resa necessaria dopo la comunicazione arrivata giovedì 29 giugno dal proprietario del terreno in cui si trova l'albero che segnalava la pericolosità dell'esemplare di Sophora Japonica. Dell’età di circa 160 anni, la pianta risulta gravemente malata. Necessario un esame da parte della Soprintendenza e dei carabinieri forestali che, in base alla relazione tecnica trasmessa dal proprietario, avranno il compito di decidere se procedere con l’abbattimento o con la messa in sicurezza dell’albero. Nel frattempo, il tratto di strada rimarrà interdetto al traffico per garantire la sicurezza di passanti e automobilisti.