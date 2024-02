Addio Alberto Castagner, per 24 anni in stato vegetativo a causa di un incidente

Alberto Castagner è mancato all'affetto dei suoi cari lunedì 12 febbraio: aveva 52 anni ma gli ultimi 24 li aveva trascorsi in stato vegetativo a causa di un incidente stradale avvenuto nel settembre del 2000 in via Ungaresca a Bocca di Strada, tristemente famosa per la sua pericolosità.

Come riportato da Qdpnews.it, a provocare l'incidente era stata una Mercedes che viaggiava contromano. Alberto era in sella alla sua moto, viaggiava rispettando i limiti di velocità, ma non era riuscito a evitare l'impatto che segnato tutto il resto della sua vita. Nonostante i soccorsi e le terapie a cui era stato sottoposto negli anni, dopo il ricovero in ospedale era stato trasferito a Casa Fenzi in stato vegetativo. Mamma Valeria lo ha assistito amorevolmente in tutti questi anni provando a portare il figlio anche nei centri di riabilitazione tra Verona e Negrar nella speranza di un miglioramento mai arrivato. Alberto era un ragazzo gentile e intelligente, di bella presenza. Dopo il diploma di perito meccanico all'Itis Galilei di Conegliano, avrebbe dovuto entrare nell'azienda di famiglia, specializzata nel settore delle attrezzature per l'agricoltura e guidata dal padre Pierluigi, ex paracadutista e meccanico, morto nel dicembre 2021 a causa di un infarto proprio a Casa Fenzi, dove Alberto era ricoverato in stato vegetativo. Il funerale di Castagner sarà celebrato giovedì 15 febbraio, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di Mareno di Piave. A piangere Alberto ci saranno la mamma Veleria, il fratello Enrico, la cognata Elisa, zii, cugini uniti ad amici e parenti tutti.