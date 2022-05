Ulss 2, il dottor Alberto Coppe nominato direttore delle Professioni sanitarie

Alberto Coppe è stato nominato direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione professioni sanitarie" dell’Ulss 2 Marca trevigiana. L'incarico inizierà da lunedì 15 maggio.

La carriera

Originario di Segusino, Coppe ha iniziato la carriera come infermiere all’ospedale di Valdobbiadene nell’ottobre 1982, lavorando poi al San Valentino di Montebelluna, prima come infermiere nella degenza di Chirurgia e successivamente come infermiere coordinatore, prima in ORL, poi in Direzione Medica-Ufficio infermieristico, fino all’agosto 1995. Dal settembre 1995 si è trasferito all’ospedale di Feltre, dove ha ricoperto il ruolo di infermiere coordinatore (responsabile del Servizio professioni sanitarie dell’ospedale); dal dicembre 2002 al 2005, gli è stato conferito anche l’incarico di responsabile del servizio professioni sanitarie dell’area territoriale nel Distretto socio sanitario di Feltre, per poi passare a dirigere il servizio professioni sanitarie dell’azienda sanitaria feltrina fino all’aprile 2016. Dal maggio 2016 è stato nominato dirigente unico del Servizio professioni sanitarie, prima all’Ulss di Feltre e poi, dal 1° gennaio 2017 con la riorganizzazione delle Ulss del Veneto, dell’Ulss 1 Dolomiti. Dal giugno 2017 è approdato all’Ulss 2 Marca trevigiana in comando dall’Ulss delle Dolomiti, e dal 10 giugno 2019 è stato inserito nell’organico, a tempo indeterminato, come Dirigente incaricato della Uoc professioni sanitarie. Dal 1° ottobre 2021 è anche Direttore ad interim dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) Sistemi di gestione della qualità – Servizio in staff al Direttore Generale.

Il commento

«Al dottor Coppe, professionista che già da anni sta mettendo la sua grande esperienza al servizio della nostra azienda, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro con particolare riferimento all’elaborazione di progettualità che vedano la figura dell’infermiere centrale nell’assistenza delle persone fragili» conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.