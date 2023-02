Il Principe Alberto di Monaco in Veneto: mattinata a Padova, in serata cena nella Marca

Doveva rimanere un segreto, e invece la presenza delle forze dell'ordine sul Liston di fronte a Palazzo Moroni ha subito fatto intuire che qualcosa stava accadendo. E così è stato: giornata di visita a Padova per il principe Alberto II di Monaco, che per oggi, lunedì 27 febbraio, ha in programma un tour della città molto articolato.

Principe Alberto

Prima tappa Palazzo Bo, sede dell'Università di Padova, dove il principe Alberto ha potuto visitare anche il Teatro Anatomico accompagnato dalla rettrice Daniela Mapelli. Dopo un lungo incontro con le alte cariche dell'ateneo patavino, il principe Alberto si è recato prima al Caffé Pedrocchi per un aperitivo e quindi a pranzo in un ristorante del centro storico. Nel pomeriggio, invece, il principe Alberto visiterà la Basilica di Sant'Antonio e il vicino Orto Botanico per poi recarsi al Vimm - Istituto veneto di medicina molecolare, dove incontrerà i ricercatori. La serata si concluderà a Treviso, dove è in programma una cena privata organizzata da Mario Moretti Polegato, patron della Geox. Il principe Alberto II di Monaco tornerà nel Principato già nella mattinata di domani, martedì 28 febbraio.