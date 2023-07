Alcol e incidenti: «In sei mesi 36 giovani sotto i trent'anni al pronto soccorso»

Sono stati presentati giovedì 13 luglio, ad un anno dall’istituzione dell’Osservatorio sulle dipendenze della provincia di Treviso, i dati raccolti in provincia di Treviso su: dipendenze, impatto del consumo di alcol e sostanze illegali, ricoveri ospedalieri e accessi al pronto soccorso. Presenti al Ca' Foncello i sindaci della Conferenza dell'Ulss 2 guidati dalla presidente Paola Roma.

I numeri, illustrati dal dottor Roberto Manera, sono stati raccolti a maggio dell'anno scorso e confermano l'esistenza di problematiche relative all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i più giovani, con conseguenze spesso gravi sia in termini di salute che per quanto riguarda incidenti stradali e accessi al pronto soccorso. In crescita anche altre problematiche come la ludopatia e la dipendenza da web e social network, che provoca spesso nei ragazzi un vero e proprio distaccamento dalla realtà. Per dare una risposta incisiva, sia a livello di prevenzione che di cura, è stato messo in atto un lavoro di rete che vede l'impegno di istituzioni, scuola e famiglie per aiutare i giovani attraverso interventi concreti a contrasto di queste problematiche. L'Osservatorio, supportato da Ascopiave, è composto da: Ulss 2, Prefettura, forze dell'ordine, Conferenza dei sindaci, l’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Treviso e il Centro di ricerca interuniversitario sull’economia pubblica.

Alcol e incidenti

«Sono 586 i nuovi casi presi in carico nell'ultimo anno dai dati dell'Osservatorio sulle dipendenze - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -. La cosa positiva è che non ci sono stati aumenti esponenziali ma piuttosto un trend in crescita che resta comunque sotto controllo. Il dato su cui riflettere sono i 36 casi di giovani Under 30 ricoverati in pronto soccorso per abuso di alcol prossimo al coma etilico. Un fattore chiave in molti incidenti stradali». Nel 2022 in Italia ci sono stati 1489 morti per incidenti stradali con un tasso di mortalità pari al 2,5 /100mila abitanti, mentre nella Provincia di Treviso i decessi sono stati 66 con un tasso di 7,5/100mila. Sette decessi hanno visto coinvolte persone in uno stato di alterazione correlato all’uso di alcol o droghe (pari al 10,6% dei deceduti totali per incidenti nella provincia di Treviso).

Social e isolamento

«Quello che a noi preme - continua Benazzi - è la tutela dei più giovani, sempre più connessi ai social network che rischiano però di creare sempre più fenomeni di solitudine e distacco dalla realtà. Vorremmo portare i giovani a compiere un utilizzo sano del Web, lavorando con famiglie e scuole per portare i ragazzi a non stare connessi più di due/tre ore al giorno. La Rete di contatti del Web può essere fondamentale per instaurare rapporti veri e di personi nella quotidianità - conclude il direttore generale -. Per questo stiamo lavorando per riprendere il progetto Qwert dedicato proprio ai giovani per prevenire che si isolino dal mondo e dai loro coetanei».