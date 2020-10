Una fetta di teatro 2020 - Rassegna in streaming dal 1° novembre

Cari Amici spettatori,

come forse avete appreso dai giornali, abbiamo deciso di NON cominciare con gli spettacoli dal vivo a causa della pandemia. Però, siccome sentiamo molto la vostra mancanza, e speriamo anche voi la nostra, abbiamo preparato una rassegna di spettacoli in streaming davvero speciale! Abbiamo video ripreso gli spettacoli con tre telecamere in modo tale che la visione su schermo sia migliore, abbiamo inserito un curioso gioco per invogliare la partecipazione durante lo spettacolo. E poi ci saranno due fenicotteri, Lello e Lella, a… E qui ci fermiamo per non rovinarvi la sorpresa! “Una fetta di teatro” dunque partirà domenica 1 novembre direttamente a casa vostra e non presso Alcuni Teatro Sant’Anna. Vi invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Facebook Alcuni Teatro Sant’Anna per assistere, ogni domenica pomeriggio, agli spettacoli teatrali dalla poltrona di casa vostra. Aiutateci a far sì che questa idea del "TEATRO A CASA VOSTRA" sia un successo contro il virus!

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Domenica 1 novembre

Cuccioli e il bambù blu

Domenica 8 novembre

L’ultimo T-Rex era un bullo

Domenica 15 novembre

Don Chisciotte

Domenica 22 novembre

Leo Da Vinci

Domenica 29 novembre

Hansel e Gretel

Domenica 6 dicembre

I musicanti di Brema

Domenica 13 dicembre

Belle bolle

Domenica 10 gennaio

La fata arrabbiata

Gli spettacoli verranno trasmessi alle ore 16.30 sulla pagina Facebook di Alcuni Teatro Sant’Anna