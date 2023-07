Addio ad Aldo Cappelletto, fondatore del negozio in Piazza dei Signori

Treviso piange in queste ore la scomparsa di Aldo Cappelletto, 94 anni, maestro di stile e imprenditore simbolo del commercio in città. Sua l'idea, nel 1948, di avviare insieme al fratello Angelo una catena di negozi di calzature ramificata in tutto il Triveneto.

Un cognome diventato brand quello dei Cappelletto dopo l'apertura, nel 1963, del punto vendita in Calmaggiore con vista su Piazza dei Signori. Un negozio che ha venduto scarpe a intere generazioni di trevigiani. Gli altri punti vendita sparsi tra Veneto e Friuli si trovano a: Mogliano Veneto, Noale, Padova, Mestre e Pordenone. Dopo la pensione di Aldo, il figlio Alberto era diventato titolare del negozio in Calmaggiore. Durante l'amministrazione Manildo, Cappelletto aveva ricevuto il riconoscimento di "bottega storica" con 70 anni di attività proprio nell'anno in cui aveva spento 90 candeline. Con lui se ne va un pezzo di storia trevigiana. A piangerlo oggi i figli Alberto e Mara, nipoti e parenti tutti.

Il cordoglio di Zaia

Il presidente della Regione Veneto ha ricordato Cappelletto con queste parole: «Dire addio ad Aldo Cappelletto significa avere perso un precursore del commercio moderno, uno dei primi ad avere l’intuizione di creare una catena di negozi di calzature tra Veneto e Friuli. Quella figura austera e positiva, che ancora qualche settimana fa potevamo vedere all’interno della sua creatura di Treviso, quasi come volesse godersela fino all’ultimo mentre il figlio Alberto e la moglie la mandavano avanti con stile e perizia, ci mancherà, mancherà a tanti trevigiani. A tutta la sua famiglia - conclude - rivolgo il mio più profondo cordoglio, nella certezza che la sua esperienza e i suoi insegnamenti non andranno dispersi».

I commenti

Il presidente di Ascom-Confcommercio Treviso, Federico Capraro, ricorda Cappelletto con queste parole: «Se ne è andato un pezzo di storia del commercio trevigiano, uno dei “grandi” che hanno portato il buon gusto e l’eleganza in città e che nei decenni ha saputo mantenere integra e pura la funzione del commerciante di fiducia, simbolo di qualità e competenza. Un punto di riferimento per tante generazioni di trevigiani che si rivolgono al negozio, ampio e centrale, con la certezza del buon acquisto».