Frana in Fadalto, riaperta al traffico la statale Alemagna

Anas ha riaperto in queste ore la strada statale 51 “di Alemagna” a Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La rimozione del materiale franato sulla carreggiata è stata completata con successo e i primi interventi di messa in sicurezza del versante franato sono stati ultimati. Il maltempo di inizio dicembre aveva portato alla chiusura della statale con notevoli disagi al traffico. Da giovedì 7 gennaio però, il tratto è nuovamente percorribile in orario diurno con il senso unico alternato. La riapertura odierna è fissata dalle 8 alle 20 mentre a partire da domani 8 gennaio la fascia oraria sarà estesa dalle ore 6 alle 20. Prolungata, per motivi di sicurezza, la chiusura notturna. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione in transito, in orario diurno è previsto il presidio fisso di guardiania.