Da lunedì Alemagna aperta al traffico anche durante la notte

La ss 51 di Alemagna, sarà riaperta, nel tratto vittoriese del Fadaldo, anche in orario notturno, a partire da lunedì 22 novembre. Questo quanto emerso nel corso di un vertice che si è svolto nella mattinata di oggi, 16 novembre, presso la Prefettura di Treviso a a cui hanno preso parte rappresentanti di Anas e del Comune di Vittorio Veneto.

L'incontro è stato convocato per fare il punto sul sistema di monitoraggio delle colate detritiche lungo la strada statale 51 “di Alemagna” a Fadalto, nel Comune di Vittorio Veneto. L’impianto è costituito da semafori, telecamere, sensori di movimento e pluviometri che, in caso di condizioni meteo o di condizioni dei versanti potenzialmente rischiose per la circolazione, attiveranno l’interdizione temporanea al traffico della SS 51 tra i km 20,400 e 21,700. Nel corso dell’incontro, alla presenza di tutti gli Enti preposti alla tutela del territorio, di Autostrade per l'Italia e RFI, è stata condivisa la procedura di funzionamento dell’impianto e della gestione degli eventuali allarmi.

Il sistema prevede il monitoraggio sia delle precipitazioni piovose (con natura precauzionale) sia dei versanti; il sistema, collegato con la Sala Operativa Anas, in caso di allarme, consentirà sia di avvisare l’utenza mediate i canali di infomobilità Anas e degli altri gestori di infrastrutture, sia di veicolare l’informazione agli stakeholders e alle funzioni di Pubblica Sicurezza per una rapida gestione dell’evento.