Uniti per la vita, Alessandra Gallina nominata nuova presidente

Uniti per la Vita, l’associazione frutto della fusione di Movimento per la Vita e Centri di Aiuto alla Vita di Treviso e Montebelluna, ha concluso il suo percorso congressuale con l’elezione dei nuovi vertici per il triennio associativo 2024-2027.

I membri del consiglio direttivo, eletti in occasione dell’Assemblea di aprile in rappresentanza di quasi 190 soci e 110 volontari, hanno provveduto in questi giorni a scegliere, alla guida dell’associazione, la vicepresidente uscente, Alessandra Gallina, che subentra, così, a Cristina Guarneri, a conclusione del suo secondo mandato. Gallina, 49 anni di Montebelluna, imprenditrice nel settore informatico e volontaria in UpV dal 2012, sarà accompagnata da una governance tutta al femminile, con la trevigiana Lucia Golfetto alla vicepresidenza e l’elezione di Vera Tessari e di Diletta Mazzocato, rispettivamente alla carica di Segretario e Tesoriere. A completare il direttivo, Davide Bellacicco (già vicepresidente dal 2018 al 2021 e unico consigliere uscente insieme a Gallina), Elisa Tecchio, Chiara Buzzaccaro, Marco Fedrigo e Angelo Scuderi. Fra le progettualità attivate da UpV in questi anni anche grazie al supporto della Diocesi di Treviso e della convenzione in essere da tempo con l'Ulss 2 “Marca Trevigiana” e che, su mandato dell’assemblea, costituiranno il punto di partenza per la nuova squadra, non solo l’ormai consolidata attività del banco aiuti, che provvede alla distribuzione di pannolini, 1,5 tonnellate di alimenti al mese, vestiario per mamma e bambino e prodotti per l’igiene dal concepimento ai 2 anni di età), ma anche la scuola di italiano per le gestanti straniere finalizzata a fornire nozioni di base per affrontare la gravidanza, i percorsi pre-parto, post-parto, post-aborto e di assistenza psicologica curati da personale specializzato con incontri individuali e di gruppo dotati di relativo servizio babysitting. Interventi puntuali e concreti finalizzati a fornire aiuto, nel solo 2023, a 316 famiglie. Nel novero delle iniziative presentate all’Assemblea, anche quelle di promozione di una “cultura della vita” (fra tutte, le presentazioni di libri e gli spettacoli teatrali offerti alla cittadinanza e alle scuole e promossi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne), il supporto alle mamme nel centro di accoglienza della ex Caserma Serena di Dosson di Casier e gli interventi a sostegno di ragazze madri in Uganda.