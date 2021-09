Filca Cisl ricorda Alessandro Marcato ad un anno dalla scomparsa

Ad un anno dalla scomparsa, la Filca Cisl Belluno Treviso ha voluto ricordare Alessandro Marcato, componente della Segreteria della Federazione di categoria dell’edilizia e del legno scomparso a 59 anni dopo una lunga malattia il 22 settembre del 2020.

Il Consiglio generale di categoria venerdì scorso ha reso omaggio al sindacalista originario di Noventa di Piave con la consegna al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Oderzo di una somma raccolta fra sindacalisti, iscritti e amici di Marcato. «Il vuoto che ha lasciato fra gli amici e nella nostra Organizzazione è ancora incolmabile - spiega il Segretario generale della Filca territoriale, Marco Potente - Alessandro era un sindacalista stimato, ha dedicato tutta la vita all’impegno per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori edili. Era un punto di riferimento per tutti noi per le tematiche afferenti alla sicurezza sul lavoro, e oggi più che mai, con i numerosi infortuni che si stanno susseguendo in questi mesi di ripresa, ne sentiamo la mancanza».