Male incurabile, il sorriso di Alessandro si spegne a 51 anni

Moriago della Battaglia in lutto per la scomparsa prematura di Alessandro Mulotto, 51 anni, vinto da una leucemia incurabile. Giovedì 18 agosto Alessandro è mancato all'affetto dei suoi cari che l'hanno assistito fino all'ultimo. "Per sempre nei nostri cuori" il messaggio sull'epigrafe comparsa in paese in questi giorni.

Prima che la malattia prendesse il sopravvento, Alessandro aveva lavorato in un mobilificio della zona. Grande appassionato di sport era grande tifoso della Juventus. Persona benvoluta e di grande cultura, un anno e mezzo fa aveva scoperto la malattia contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Un calvario affrontato da Alessandro sempre con grande dignità, circondato dall'affetto di amici e parenti. A piangerlo oggi mamma Adriana, papà Luigino, la sorella Federica, il nipote Michel, zii, cugini, parenti ed amici tutti. I funerali saranno celebrati lunedì 22 agosto, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia. Una veglia di preghiera sarà invece celebrata domenica alle ore 19.30. I familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte da devolvere all'Associazione italiana contro la leucemia.