Leucemia, il sorriso di papà Alessandro si spegne a 48 anni

Saranno celebrati domani, mercoledì 12 luglio, i funerali di Alessandro Zambon, padre di famiglia mancato domenica scorsa a soli 48 anni a causa di una leucemia fulminante scoperta solo un mese fa durante un intervento di routine. La notizia ha fatto in poche ore il giro di Susegana dove Zambon viveva con la compagna Gilda e i figli Morgana e Raffaele di 9 e 3 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Zambon era in attesa del trapianto di midollo osseo in programma tra fine luglio e inizio agosto ma le sue condizioni di salute sono precipitate prima del previsto. Molto conosciuto in paese, lavorava come artigiano edile specializzato in ristrutturazioni d'interni. Aveva svolto il servizio militare con gli Alpini di Venzone andando anche in missione in Mozambico. La sua vera passione era però lo sport: praticava lo sliderking e faceva parte del gruppo "I Kamikaze" con cui aveva preso parte a diverse competizioni, soprattutto sul passo San Boldo. Una persona che non si dava mai per vinta. A piangerlo oggi, oltre alla compagna e ai due figli, ci sono anche i genitori Mario e Bruna, il fratello Antonio, parenti e amici tutti. Dopo la cerimonia la salma di papà Alessandro riposerà nel cimitero di Susegana.