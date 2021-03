Malattia incurabile, il sorriso di Alessia si spegne a 45 anni

Castelfranco Veneto in lutto per la scomparsa di Alessia Liberali, figlia di Albino patron della storica libreria Massaro. I funerali saranno celebrati mercoledì 31 marzo in Duomo

Da quattro anni stava lottando con tutte le sue forze contro un tumore rivelatosi incurabile. Alessia Liberali è mancata all'affetto dei suoi cari a soli 45 anni, compiuti giovedì 25 marzo, pochi giorni prima del decesso in ospedale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la notizia ha fatto subito il giro di Castelfranco Veneto dove Alessia era conosciutissima. Due anni fa, nel dicembre del 2019, aveva perso il papà Albino Liberali, fondatore della libreria Massaro. Insieme al fratello Alberto, Alessia aveva lavorato nella libreria del padre fino a quando le forze gliel'hanno consentito. Sono in molti oggi a ricordarla per il suo sorriso inconfondibile: donna solare e generosa, amava viaggiare e fare beneficenza. Più volte era andata in vacanza in Kenya, portando quaderni e cancelleria ai bimbi bisognosi. Inseparabile dal suo cane "Otto", Alessia lascia il fratello Alberto e la sorella Alessandra. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 31 marzo, nel Duomo di Castelfranco Veneto alle ore 9.30.