Alex, la lettera aperta del parroco agli amici: «Fate attenzione ai “cattivi maestri”»

Mentre l'inchiesta sulla morte di Alex Marangon è in pieno svolgimento, con nuovi interrogatori delle persone presenti all'evento di "musica medicina" organizzato da Andrea Zuin all'Abbazia di Santa Bona a Vidor, don Dario Magro, il sacerdote che sabato scorso ha celebrato il funerale del 25enne nella chiesa dei Santi Patroni d'Europa di Marcon, è intervenuto con una lettera aperta e rivolta agli amici del giovane. A diffondere sulla sua pagina Facebook questa missiva è stato il padre di Alex, Luca. Nella lettera un passaggio è particolarmente significativo e, oltre a difendere la memoria del giovane, tira in ballo certamente gli organizzatori del presunto rito sciamanico (incassando centinaia di euro da ogni partecipante) definiti come "cattivi maestri".

«Ho paura che i giudizi che possono uscire su Alex, per giustificare un fatto violento, diventino giudizi su un giovane che stava camminando, che magari è inciampato nel cammino, come fanno tutti» ha scritto don Magro «Ma quell’inciampo non puo’ diventare l’unico fotogramma di una vita intera, non puo’ essere solo questo! Alex è di più, noi tutti siamo di più! La strada della giustizia dovrà continuare le sue indagini e arrivare alla verità e ne sono certo arriverà. Ma quella sarà la verità di un fatto non un giudizio su Alex. La vita di Alex dovrà continuare a vivere nel suo ricordo, diventando parte anche della nostra vita. Continuate a cercare come ha fatto Alex, facendo attenzione però ai “cattivi maestri”».

Lettera aperta ai giovani che conoscevano Alex

Carissimi,

sabato non sono riuscito a vedere e riconoscere tutti, ma tanti di voi si!!! Alcuni si sono fermati a salutare. Altri invece, giustamente, erano concentrati sul protagonista della celebrazione di sabato. Grazie per esserci stati! Tante cose mi sono passate per la testa e tante cose vorrei dirvi. Vorrei dirvi di non dimenticare Alex e di spegnere le orecchie quando sentirete dei giudizi, chiacchiericci. Ripensate solamente ai bei momenti con lui, alle sue poesie e ai suoi viaggi. Ripensate alle sue inquietudini ai suoi dubbi alle sue fatiche, che sono fatiche di tutti. Lui ha tentato di affrontarle a viso aperto com’era il suo carattere. E’ arrivato anche a delle risposte ed è riuscito ad esprimerle nei suoi scritti, nei suoi viaggi, nelle persone che ha incontrato. Vorrei dirvi che mi dispiace avervi perso di vista, che siete cresciuti che avete fatto le vostre scelte, che state per diventare adulti. Alex ha avuto delle intuizioni incredibilmente mature, si affacciava non solo alla vita ma oltre la vita, quanto mi sarebbe piaciuto un confronto con lui proprio ora…proprio ora. Si, perché la maggior parte delle volte vi incontro adolescenti, fantastici pieni di energie e di sogni, ma anche “ribelli”, alla ricerca della vostra identità e ogni cosa risulta stretta, anche Colui che puo’ dirvi qualcosa, che vi ha pensato e vi ha donato la vita. Ma la libertà di ricercare è la forza della nostra fede. Adesso che siete adulti non abbiate paura di ritrovare Gesù, lui non si scandalizza di voi dei vostri pensieri delle vostre piccole grandi scelte.

L’adolescenza è il periodo più bello e intenso ma anche quello dove si rischia di essere incasellati e rinchiusi in alcune categorie “facili”: era un bravo ragazzo, era un poco di buono, era…era…era. Chissà quante ne avete sentito, su di voi e sugli altri vostri amici. Era, non significa e’, era è il passato. Ho paura che i giudizi che possono uscire su Alex, per giustificare un fatto violento, diventino giudizi su un giovane che stava camminando, che magari è inciampato nel cammino, come fanno tutti. Ma quell’inciampo non puo’ diventare l’unico fotogramma di una vita intera, non puo’ essere solo questo! Alex è di più, noi tutti siamo di più! La strada della giustizia dovrà continuare le sue indagini e arrivare alla verità e ne sono certo arriverà. Ma quella sarà la verità di un fatto non un giudizio su Alex. La vita di Alex dovrà continuare a vivere nel suo ricordo, diventando parte anche della nostra vita. Continuate a cercare come ha fatto Alex, facendo attenzione però ai “cattivi maestri”… e… se ce la fate, ogni tanto, fermatevi anche qui e confrontiamoci insieme, gustiamo insieme la nostra crescita, le nostre esperienze, il senso della vita. Proviamo a scoprire un Gesù e una Chiesa che non parla solo con i bambini ma anche con voi: giovani che stanno diventando adulti. Scoprirete che Lui ha tanto da dirvi, e’ in sintonia con il vostro pensiero. Grazie ancora per la pazienza.

Don Dario