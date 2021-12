Malore improvviso nel suo negozio, Alfio Lorenzon muore a 51 anni

Si è accasciato a terra privo di sensi nel suo negozio in piazza Vittoria ad Ormelle: a nulla sono serviti i soccorsi immediati da parte dei dipendenti del vicino municipio (intervenuti con il defibrillatore) e del personale del Suem 118. Alfio Lorenzon ha perso la vita a 51 anni per un malore fatale che l'ha colpito nella mattinata di martedì 28 dicembre.

Una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità di Ormelle dove Lorenzon era conosciuto da tutti. Titolare della fioreria "L'Orchidea" e delle onoranze funebri di famiglia, aveva iniziato a lavorare nel negozio di piazza Vittoria nel 1989. Sul suo corpo sarà eseguita un'autopsia per chiarire le esatte cause del decesso. Persona sensibile e generosa, Lorenzon amava collaborare con le associazioni locali. Se c'era bisogno di dare una mano lui era sempre presente. Tre mesi fa aveva perso il padre Mariano, a cui era molto legato. A piangerlo oggi ci sono la madre Lidia, i fratelli Claudio, Renato, Teresa e Ciro. «Ci sentiamo di stringerci attorno alla famiglia Lorenzon in questo tragico momento - commenta su Facebook la Pro Loco di Ormelle - Siamo addolorati per la perdita di Alfio, un amico che ci ha sempre sostenuto ed ha sempre creduto nel nostro lavoro. Grazie per tutto quello che hai fatto per e con noi».