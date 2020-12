Sernaglia, morta la mamma dell'ex vicesindaco Natale Grotto

Saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, a Sernaglia della Battaglia, i funerali di Alfonsina Colladon mamma dell'ex vicesindaco (e attuale consigliere comunale) Natale Grotto.

Nata nel 1934 da una famiglia di mezzadri dei Collalto, a Natale dell'anno scorso era stata investita da un'auto pirata. Un incidente da cui non è mai riuscita del tutto a riprendersi. Il 2020 segnato dall'emergenza Covid ha reso tutto più difficile. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate portandola al decesso nel giorno della Vigilia di Natale. Aveva 86 anni. La ricordano con amore i figli Natale, Luciana e Daniela oltre agli adorati nipoti Andrea, Sara, Marco, Cristina, Enrico, Matteo e Giusi, il fratello, la sorella, le cognate, i cognati, i nipoti, parenti ed amici tutti. Insieme al marito Giuseppe, Alfonsina era emigrata in Francia negli Anni '50. Di poche parole ma capace di riflessioni taglienti, ha dedicato l'intera esistenza al suo amore per la famiglia. Con una foto della neve che lunedì mattina ha imbiancato la Marca, i familiari le hanno voluto dedicare un ultimo commovente post su Facebook: «Improvvisamente è sceso il silenzio. Ovunque tu sia, rimarrai nel nostro cuore».