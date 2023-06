Riapre "Alla Stella", da locale storico a bistrot con bar e ristorante

Dopo oltre un anno di chiusura, giovedì 8 giugno riaprirà lo storico locale di Montebelluna "Alla Stella". L’interno è stato completamente rinnovato e si preannuncia come una ventata di novità in città: il piano terra sarà dedicato alla zona bar per aperitivi e cocktail, mentre al piano superiore sono stati ricavati 70 posti a sedere per mangiare a pranzo e cena.

Cosa resta del passato? Lo spiega Davide Martignago, 30 anni, montebellunese conosciuto per le sua attività nella zona nel mondo degli eventi, della comunicazione e della ristorazione: «Abbiamo voluto mantenere lo storico nome del locale, anche su richiesta della gestione precedente che ci teneva molto a portare avanti "Alla Stella". In più continueremo a fare la pizza su forno a legna - dice il nuovo gestore -. Le novità saranno la parte di cocktail bar molto curata e con una vasta scelta e l’inserimento del bistrot con una cucina semplice ma proposta in modo ricercato. Inoltre all’interno dei vari spazi del locale ci saranno delle zone espositive con prodotti in vendita come oggetti d’arredo, bottiglie di vino e molto altro». Taglio del nastro dunque giovedì 8 giugno, con brindisi inaugurale per tutti dalle ore 17.30. Già da giovedì sera sarà attivo il servizio ristorazione e da venerdì il locale sarà ufficialmente aperto tutti i giorni a pranzo e cena (giorno di chiusura il martedì).