Piogge e vento forte nel weekend, allerta arancione in Veneto

È in arrivo una nuova e intensa fase di maltempo sul Veneto per tutto il prossimo fine settimana con precipitazioni persistenti e venti forti dai quadranti meridionali.

Il Centro della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di preallarme (allerta arancione) dalle 14 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica 6 dicembre per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell’Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione. Allerta arancione per criticità idraulica anche nel bacino del Livenza. È stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica nei bacini dell’Adige, del Basso Brenta e Basso Piave. La fase più critica dell’evento è prevista tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Sono previste precipitazioni a partire da domani mattina, venerdì 4 dicembre, in progressiva estensione e intensificazione durante la giornata. Le precipitazioni più intense saranno concentrate tra il pomeriggio di domani e quello di domenica. Le zone più colpite saranno quelle montane e pedemontane con quantitativi anche molto abbondanti specie sulle zone prealpine centro-orientali e Dolomiti. La Protezione civile ha dichiarato inoltre lo stato di attenzione per vento forte dai quadranti meridionali sulla zona costiera e pianura limitrofe, e sulle zona prealpina e alpina dalle ore 14 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.