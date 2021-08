Alloggi sociali a Castelfranco: ristrutturate 28 strutture per 900mila euro

Ben 28 appartamenti ERP (edilizia residenziale pubblica), che verranno presto consegnati ad altrettante famiglie assegnatarie, sono stati ripristinati grazie ai fondi SISUS (Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile) per un valore complessivo di oltre 900 mila euro, e un valore stimato di rendita annua di circa 37.000 euro.

AEEP (azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco) ha chiuso i lavori di manutenzione e ripristino ed è pronta alla consegna, tramite bando di gara, di appartamenti che da molto tempo necessitavano di interventi. “Siamo molto soddisfatti - spiega il presidente Leopoldo Passazi - intanto perché questa è un’opera epocale per un’azienda come la nostra. Siamo riusciti a chiudere i lavori in tempi molto rapidi, e questo ci consente di raggiungere due obiettivi: il primo, e più importante, è di poter finalmente assegnare una abitazione a 28 famiglie che ne hanno bisogno. Il secondo è che mettiamo ipoteticamente in una posta positiva di bilancio la gestione di 28 immobili altrimenti sfitti e quindi senza rendita. Un lavoro eccellente”. Le opere hanno interessato interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria e recupero edilizio, compreso l’efficientamento energetico, su appartamenti che erano sfitti perché non assegnabili per le carenze manutentive.

“Abbiamo lavorato su due slot differenti - spiega Massimo Melato, direttore di AEEP -: il primo che ha riguardato 13 alloggi ubicati in Largo Asiago e in via Catalani con opere che hanno riguardato dal rifacimento dei bagni, all’impianto idrico e igienico sanitario, all’impianto elettrico, alla sostituzione degli infissi etc per un importo complessivo di circa 395 mila euro. Il secondo ha riguardato altri 15 appartamenti su cui abbiamo svolto lavori simili di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un importo di altri 600 mila euro circa. Degli oltre 900 mila euro totali investiti, circa 40 mila sono stati un investimento diretto della nostra società. È chiaro che senza il contributo regionale, e senza lo sforzo sinergico di tutte le istituzioni e degli enti che hanno lavorato a questo progetto non saremmo stati in grado da soli di sostenere questa ingente spesa, ma è altrettanto chiaro che questa è la dimostrazione di come si riesca a raggiungere gli obiettivi, lavorando in squadra, a beneficio degli utenti e del territorio”.

Grande soddisfazione anche dal Sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon: “La strategia SISUS sta dando i suoi frutti: mettere a regime 28 appartamenti per l’edilizia residenziale pubblica è un traguardo inimmaginabile. Il bilancio e la programmazione degli interventi oggi danno questi risultati attesi dall’Amministrazione comunale. Un plauso e un augurio di buon lavoro ad AEEP perché continui nella sua missione che è quella di trovare soluzioni per il problema casa”.