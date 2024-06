Alpini a Bibione, festa per 30mila: «Qui per parlare di pace»

Si è conclusa ieri a Bibione l'adunata triveneta degli Alpini "Dalle Alpi a quota zero", organizzato dalla sezione Ana di Venezia e dal Gruppo Alpini San Michele al Tagliamento. La seconda adunata in Veneto dopo pochi mesi da quella, nazionale, di Vicenza che aveva battuto ogni record. Circa 30 mila ospiti nelle strutture ricettive locali, con piena soddisfazione degli albergatori.

Ieri la cerimonia del "passaggio della stecca" alla sezione di Conegliano, che organizzerà l'adunata triveneta del 2025 (quella nazionale si terrà a Biella). Presenti allo sfilamento nelle vie del centro tutte le autorità del veneziano, a partire dal sindaco di San Michele al Tagliamento e il presidente della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro, oltre al sindaco di Conegliano, Fabio Chies. «Aspettavamo con piacere questa manifestazione a Bibione. Da qui arrivano tanti alpini e tante persone per bene, per cui é una grande soddisfazione per questo raduno - ha detto Luigi Brugnaro - Gli alpini sono custodi di storia, tradizioni e valori importanti. È una bellissima giornata per Bibione e per tutta la Città metropolitana». Grazie alla presenza di migliaia di turisti nelle spiagge di Bibione «il raduno diventa non solo una gioiosa festa per celebrare i valori che gli Alpini rappresentano per l'Italia - secondo Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento - ma anche un'occasione imperdibile per farli conoscere meglio e farne apprezzare l'essenza a un pubblico internazionale».

Presente anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha ricordato con soddisfazione la recente adunata di Vicenza: «Grazie agli alpini, lasciano le città più belle e più pulite - ha detto, spiegando quanto questi eventi siano importanti anche per comunicate quanto gli alpini fanno - Siamo qui per parlare di pace».