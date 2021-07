Sezione Alpini di Conegliano: Gino Dorigo riconfermato presidente

A tre anni dalla sua elezione il Presidente Gino Dorigo ha dato la sua disponibilità per un secondo mandato alla guida della Sezione ANA della città del Cima, venendo rieletto all’unanimità. Comincia così per Dorigo un nuovo triennio ricco di attività ed impegni e suo il compito di traghettare i 30 gruppi del coneglianese e gli oltre 5.000 soci fino al 2025, anno in cui la Sezione Alpini di Conegliano festeggerà il suo centenario.

Il nuovo direttivo è così composto:

Presidente Gino Dorigo,

Vicepresidenti Alessio Tittonel, Fabio Tesser, Lucio Poletto

Segretario Sezionale Simone Algeo

Tesoriere Sezionale Claudio Lorenzet

Consiglieri: Simone Algeo, Giuseppe Benedetti, Claudio Botteon, Roland Coletti, Andrea Danieli, Roberto De Paoli, Luigino Donadel, Cristian Faldon, Rino Furlan, Celeste Granziera, Antonio Meneghin, Antonio Morbin, Fiorenzo Padoin, Paolo Roncolato, Maurizio Santin, Savino Schiavon, Gianbattista Zaia, Lucio Zago.

Nella sua relazione morale il Presidente ha ricordato che "nonostante le restrizioni sanitarie ci abbiano costretto al quasi totale all’annullamento delle manifestazioni ed attività in calendario, gli alpini non si sono persi d’animo. Tutti i gruppi della nostra Sezione si sono messi a disposizione delle nostre comunità impegnandosi in molteplici attività di volontariato, schierando centinai di soci e migliaia di ore di lavoro. Un particolare grazie alla Protezione Civile ANA di Conegliano, che forte dei suoi mezzi e dei suoi 140 volontari in organico è stata impegnata a 360°, non solo nell’emergenza Covid, ma in molteplici interventi. Proprio In occasione dell’Assemblea è anche stato presentato il nuovo mezzo a disposizione dei nostri volontari, un pick-up perfettamente attrezzato di cui ci si è potuti dotare grazie ad un generosissimo contributo della Regione Veneto. La Sezione di Conegliano e i suoi Alpini, ancora una volta sono pronti a mettersi in gioco per aiutare il prossimo e sostenere le nostre comunità".