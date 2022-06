Nonna Altea spegne 101 candeline: festa con familiari e vicesindaco

Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani "San Giuseppe" di Follina, gestita da Sereni Orizzonti: nonna Altea ha festeggiato 101 anni di vita, circondata dall’affetto degli operatori e della sua famiglia.

La signora Altea Giotto, classe 1921, è originaria di Sernaglia della Battaglia. Per circa trent'anni ha lavorato in filanda, poi come operaia in fabbrica. Rimasta vedova giovanissima, ha cresciuto i due figli Tiziano e Fiorenzo e oggi è felicemente nonna e bisnonna.

I festeggiamenti in onore di Altea sono stati una splendida occasione di festa e commozione. Presente anche Paola Balliana, vicensindaco di Sernaglia della Battaglia, che ha portato a nonna Altea gli auguri più sinceri del suo Comune di nascita.