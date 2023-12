Alternativa ambiente, celebrati in un convegno i trent'anni di attività

È iniziata con l'informalità di un convegno il 13 dicembre all'Auditorium Sant'Artemio che ha illustrato con la voce dei protagonisti l'ampio spettro di attività e si è conclusa con una giornata altrettanto informale, domenica 17 dicembre, dedicata ai suoi soci e alle loro famiglie nella sede di Vascon di Carbonera, la celebrazione dei 30 anni di attività di Alternativa Ambiente cooperativa sociale, fondata il 13 dicembre 1993. La scelta per questo trentennale che ha mutuato il titolo dal motivo fondante della cooperativa stessa, "Dare Valore alle Persone", è stata infatti quella di mettere in rilievo il contributo di tutti i soci alla realizzazione di progetti complessi, ambiziosi, a volte audaci, ormai entrati nella quotidianità delle numerose località in cui la cooperativa opera.

Progetti che, in trent'anni di attività, ha coinvolto circa 4.000 persone, tra le quali circa 800 con svantaggi psichici, fisici o sociali, offrendo ogni anno un centinaio di percorsi abilitativi-occupazionali e accogliendo una quarantina di residenti in tre centri di cui gestisce i servizi socio sanitari, oltre a coordinare il polo occupazionale presso il carcere di Treviso. Oggi la cooperativa rappresenta una realtà tra le più strutturate del proprio territorio e non solo, poiché le sue molteplici attività sono diffuse nella provincia di Treviso e di Belluno: attività che nel 2022 hanno portato ad un fatturato di circa 12 milioni di euro garantendo lavoro a 477 persone, di cui 85 con svantaggio psichico, fisico o sociale. Ma nonostante la ragguardevole dimensione economica, Alternativa Ambiente, diventata nel 2016 cooperativa sociale di tipo plurimo, è rimasta fedele alla sua mission originaria di cooperativa di tipo B, sorta per fornire una concreta risposta alle necessità lavorative di chi, concluso il percorso di riabilitazione, fatica a trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro e chiede un ambiente di lavoro protetto.

È stata, quindi, una festa naturalmente inclusiva e marcatamente informale quella che per tutta domenica 17 dicembre ha animato la sede di Vascon, chiusa al pubblico per l'occasione ma brulicante di vita per tutta la giornata, grazie anche alla rinnovata collaborazione con il Gruppo86 di Vascon, una dei tanti e preziosi legami della cooperativa con il suo territorio.

Alternativa ambiente, tutte le attività svolte

Nella sede di Vascon di Carbonera e in alcuni terreni a Ponte di Piave (circa 5 ettari totali) si occupa di bioagricoltura sociale: accanto a tecnici di agricoltura biologica ed educatori esperti vi lavorano persone, normalmente in carico a istituzioni e a servizi sociosanitari locali, che attraverso il lavoro agricolo hanno la possibilità di ritrovare dignità e riscatto sociale. I prodotti coltivati vengono venduti nella Bottega-Giardino a pochi passi dai campi, assieme ad altri prodotti frutto di altri progetti sociali realizzati da altre cooperative e associazioni e accanto ai prodotti dolci e salati dell'attiguo laboratorio artigianale di pasticceria dolce e salata che impiega una dozzina di operatori, in buona parte con svantaggi, coordinati da un Maestro pasticcere. I prodotti del laboratorio trovano anche ampia accoglienza nel mercato nazionale e non solo, con collaborazioni ormai consolidate con marchi a profonda vocazione biologica e sociale come Altromercato, NaturaSì e molti altri. Sempre nella sede di Vascon vengono anche proposte attività per famiglie, centri estivi per bambini ed insiste un orto-giardino sperimentale affidato a volontari che lavorano in stretta collaborazione con il comparto agricoltura testando colture e offrendo un ampio spazio di socialità ed incontro per i tanti percorsi riabilitativi, una cornice ricreativa molto apprezzata dagli abitanti locali e non solo e un laboratorio a cielo aperto di socialità e biodiversità frequentato da scolaresche, studenti, volontari dei progetti internazionali e appassionati di turismo slow.

Nella sede operativa di Vacil di Breda di Piave (circa 12.000 metri quadrati, di cui 4.000 coperti) vengono offerti servizi globali a enti pubblici e privati. Alternativa Ambiente si occupa infatti di manutenzione del verde in 10 comuni e in oltre 100 giardini privati occupando circa 30 persone; fornisce servizi in 80 cimiteri con circa 30 addetti e fornisce servizio di pulizia ad oltre 100 imprese grazie alla dedizione di circa 70 lavoratrici; fornisce inoltre una vasta gamma di servizi come trasporto per terzi, logistica, packaging e assemblaggi.

La divisione igiene ambientale, che ha sede sempre a Vacil ma si svolge tra Treviso e Belluno, conta 150 operatori che ogni giorno svuotano circa 8 mila cestini e coprono 2.900km di strade per raccogliere i rifiuti abbandonati. Gestiscono inoltre 51 ecocentri in provincia di Treviso e di Belluno, puliscono 81 mercati settimanali, raccolgono 35mila kg di abiti usati ogni settimana.

Nella Casa Circondariale di Treviso, con un polo occupazionale che impiega mediamente circa 12 detenuti in assemblaggi meccanici, digitalizzazione di documenti, piegatura cartone per mobilia, coltivazione funghi e allevamento quaglie ovaiole (prodotti poi venduti nella sede di Vascon) e dove prendono continuamente forma nuovi progetti (ora in avvio costruzione di chitarre e manutenzione biciclette).

In Casa Famiglia di Lancenigo di Villorba, Casa Le Nuvole di Levada di Ponte di Piave, Casa Masetto di Spresiano, dove con attività diverse coordinate da psicologi e operatori sociosanitari vengono erogati servizi e previsti percorsi di socialità per circa 40 persone con diverse tipologie di svantaggio psichico e sociale.