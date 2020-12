Manutenzioni Altivole: attivo il numero Whatsapp

Il Comune di Altivole ha attivato il nuovo numero Whatsapp per consentire ai cittadini di segnalare in tempo reale eventuali criticità inerenti a strade, marciapiedi, dissesti del manto stradale, punti luce spenti. «Il servizio “Manutenzioni Altivole” è attivo 24 ore su 24», comunica il sindaco Chiara Busnardo. «Vengono accettate solo segnalazioni accompagnate dalle generalità del richiedente. I messaggi anonimi verranno rifiutati. Viene richiesto ai cittadini di descrivere brevemente la problematica riscontrata, allegando anche una foto o un video». Le richieste vengono prese in carico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. «Gli interventi saranno programmati in base alla gravità della segnalazione e dell’ organizzazione dell’azienda manutentrice».

Ecco il numero “Manutenzioni Altivole” a cui inoltrare il messaggio: 3357463221. «Il servizio nasce dall’esigenza di avvicinare il Comune al cittadino rendendo più facile e immediata la segnalazione dei guasti e delle problematiche inerenti strade e luoghi pubblici», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Folador. «Creare un canale unico a cui far affluire le segnalazioni consente di migliorare il lavoro degli operatori, rendendo più efficiente la risposta e più veloce l’intervento di manutenzione ove necessario».