La folle sfida, una bravata dopo la serata al bar: «Poteva essere una tragedia»

«Hanno compreso di aver commesso una bravata e hanno assicurato che l'episodio non va contestualizzato all'interno ad una serie di gare ma in un episodio di minore attenzione e minore rispetto del prossimo e delle regole del codice della strada, ci tengo ha precisare che i due giovani hanno compreso la gravità del gesto che ha interessato un tratto in curva in contromano. Questa bravata poteva assumere dei contorni molto spiacevoli se non tragici». A parlare è il capitano Manlio Malaspina, comandante dei carabinieri di Castelfranco Veneto che ha coordinato l'indagine che ha portato a identificare il 20enne ed il 23enne, protagonisti della sfida a colpi di acceleratore ad Altivole, lo scorso 7 aprile. Per scovarli gli inquirenti hanno setacciato i social, soprattutto Tik Tok e Instagram, dove alcuni video sono stati diffusi. Le telecamere di videosorveglianza della zona e la lettura delle targhe hanno fatto il resto. Se i due giovani saranno condannati rischiano una multa di 5mila euro, la confisca delle auto e la sospensione della patente fino a tre anni. Rischia di finire nei guai anche lo starter mentre nessuna conseguenza è prevista per le decine di spettatori che hanno assistito alla competizione.