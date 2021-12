Covid point di Altivole, assalto dei vandali: fuori uso l'impianto elettrico

Assalto al punto tamponi di Altivole nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre. Questa volta però non si tratta delle code per effettuare il tampone ma di un nuovo raid vandalico ai danni dell'azienda sanitaria Ulss 2 - Marca trevigiana.

A darne notizia oggi è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa sull'andamento della pandemia: «Volevo esprimere la mia solidarietà al personale del Covid point di Altivole per l'assalto subito questa notte - ha dichiarato il Governatore - L'impianto elettrico è stato sabotato e di certo non è stato un ladro ad agire. I tecnici dell'Ulss 2 sono al lavoro da stamattina per ripristinare i collegamenti e i quadri elettrici. Spero che la situazione si possa risolvere al più presto». Dopo il bagno vandalizzato al centro vaccini di Villorba e l'attacco hacker subito dall'Ulss 6 questo nuovo attacco alla sanità veneta non ha fatto altro che creare nuovi disagi a tutti i cittadini della zona. I responsabili non sono ancora stati identificati.