Altivole, 73 nuovi nati nel 2021: «A marzo una festa per tutti loro»

Altivole è il primo Comune del Veneto ad avere aderito alla Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. «Per noi la Festa dei nuovi nati rappresenta un momento festa per la comunità, una comunità che cresce è una comunità che guarda al futuro con ottimismo e voglia di migliorarsi». Così Chiara Busnardo, sindaco di Altivole, spiega la motivazione dell’adesione alla 2^ Giornata promossa nell’ambito del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza" che punta a diffondere buone pratiche, coordinato dall'associazione "Cor et Amor". «La festa ci aiuta a raccontare l’attenzione della nostra amministrazione per le politiche familiari, perseguendo l’obiettivo di costruire una città a misura di bambino pensando al benessere dei suoi abitanti. Il primo gesto di gentilezza verso i nuovi nati è il dono di un Kit Nascita come segno di benvenuto da parte della comunità».

Nascite in controtendenza

«Ad Altivole le nascite sono aumentate, con 73 nuovi nati nel 2021 rispetto ai 50 del 2020», comunica la Sindaca Busnardo. «Il numero di nati nel 2021 supera anche quello del 2019 (63), 2018 (69), 2017 (62), 2016 (66) e 2015 (66)».

Il programma

Spiega la consigliera con delega alle Politiche giovanili, Maddalena Andrici: «Il giorno della Festa ai nuovi nati, sabato 19 marzo alle 10.30, inviteremo tutte le famiglie dei 73 nati nel 2021 presso la piazzetta della Biblioteca Comunale. Nell’occasione, racconteremo le attività organizzate dal Comune a supporto delle famiglie, come i corsi Mamma e Papà e le letture animate. Doneremo ai nuovi nati una piantina di ulivo, simbolo di pace ma anche di benessere e di ecologia, l’olio d’oliva è alimento cardine della dieta mediterranea, globalmente riconosciuta come regime alimentare sano che aumenta la longevità, l’olivo è simbolo della tipicità e biodiversità che caratterizza l’agricoltura italiana. La buona pratica di gentilezza che intendiamo raccontare è il dono del “Kit Nascita”. Questo viene donato a tutti i nuovi nati all’atto di iscrizione all’ufficio anagrafe. Il kit nascita oltre a contenere un libretto informativo con tutti i servizi comunali dedicati alle famiglie, i bonus e le agevolazioni dei vari enti, contiene un libretto Nati per Leggere e un cuoricino realizzato a mano dalle volontarie “uncinettine” del nostro Spazio Donna”.

Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati torna dopo il successo dello scorso anno, che ha visto coinvolti 111 Comuni in tutta Italia. La ricorrenza, che in questa edizione si rivolge ai nati nel 2021, è caratterizzata da un cerimoniale con un linguaggio child friendly condiviso con tutti i Comuni, un simbolo identificativo “la chiave della Gentilezza della Comunità” e dalla possibilità per ogni ente di costruire Buone Pratiche di Gentilezza rivolte ai bambini e alle loro famiglie. I referenti dell’Associazione Cor et Amor, Donata Dileo e Luca Nardi spiegano così l’obiettivo: «In un momento complesso come quello che stiamo vivendo lo scopo è quello di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire». La partecipazione è gratuita e i Comuni interessati hanno tempo fino al 16 marzo per aderire.