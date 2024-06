Alvise Sponza è il nuovo segretario della Flc Cgil trevigiana

Alvise Sponza è stato eletto all’unanimità segretario generale dall’assemblea della Flc Cgil Treviso, la sigla sindacale provinciale dei lavoratori della conoscenza. Passano a lui le redini della categoria, che nella Marca conta 1.779 iscritti (323 uomini e 1.456 donne), dopo gli 8 anni dei mandati di Marco Moretti. L'elezione è avvenuta giovedì scorso, 30 maggio. Classe ’89, trevigiano, laureato in scienze dell’antichità a Ca’ Foscari nel 2015, insegnante precario, sindacalista dal 2019 e in segreteria di categoria dal 2023, Sponza dopo alcune esperienze lavorative e di stage nel settore editoriale, ha intrapreso il percorso dell’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole di primo e secondo grado. Attualmente ancora docente precario sta svolgendo le prove concorsuali per l’immissione in ruolo.

Il commento

«La scelta dell’assemblea per questo mio profilo credo vada letta nel segno di dare valore e voce a chi vive come me una situazione lavorativa fatta di precariato, il precariato della scuola - afferma il neoeletto segretario generale della Flc Cgil di Treviso -. Questo per me rappresenta una maggiore responsabilità nel portare avanti il lavoro svolto dalla segreteria provinciale in questi anni e impegnarmi per rappresentare e tutelare i tanti lavoratori e le tante lavoratrici di questo settore, troppo poco valorizzati economicamente, professionalmente e direi anche a livello sociale per il ruolo fondamentale che ricoprono per le comunità e per le future generazioni».