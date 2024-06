Le cooperative "Sonda" e "Volti amici" si fondono

È stata celebrata con una grande festa martedì 18 giugno a San Vito di Altivole, l’annuale assemblea dei soci della Cooperativa Sociale Sonda di Altivole, che si è riunita per la prima volta dopo aver portato a termine la fusione con la Cooperativa Volti Amici di Trebaseleghe, incorporata da Sonda dopo un lungo e complesso processo durato tutto il 2023 e conclusosi formalmente a dicembre dello scorso anno.

Dopo essersi occupata per 50 anni di marginalità sociale, offrendo a Trebaseleghe e ai comuni limitrofi la possibilità di inserire nelle sue strutture persone e famiglie in situazione di difficoltà economica o di disagio sociale, la Cooperativa Volti Amici ha scelto la strada della fusione con Sonda per perseguire una duplice finalità: da un lato assicurare un ricambio generazionale adeguato alla Cooperativa, ma anche, dall’altro, affidare il progetto all’esperienza e all’energia di un corposo gruppo di professionisti del sociale, quelli della Cooperativa Sonda appunto, con i quali negli anni si sono sviluppate numerose collaborazioni. «Si è trattato di una scelta orientata al futuro – racconta Domenico Pattaro, ex presidente di Volti Amici, che ieri è ufficialmente entrato a far parte del CDA di Sonda – che vuole allo stesso tempo garantire il mantenimento sul territorio di servizi essenziali per le nostre comunità, ma anche un efficientamento e un’implementazione degli stessi, grazie alle competenze e alle qualità dei professionisti che gravitano intorno a Sonda, il cui valore abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni».

Dal canto suo Sonda, incorporando Volti Amici, acquisisce nuovi soci, nuovi dipendenti e nuove sedi operative nel territorio comunale di Trebaseleghe, andando così a valicare i confini della provincia di Treviso, nella quale da quasi trent’anni opera nei settori delle dipendenze, della marginalità sociale, della disabilità, della prevenzione del disagio, ma anche dell’inserimento lavorativo, dell’agricoltura sociale e della formazione. «Questa fusione ci permetterà di tessere nuove relazioni in un’area geografica per noi nuova come l’Alta Padovana, e di avviare nuovi progetti in questi territori – racconta la presidentessa di Sonda, Francesca Amato -. Siamo stati davvero felici di dare il benvenuto nella nostra grande famiglia ai nuovi soci e ai nuovi collaboratori arrivati dalla Cooperativa Volti Amici, che portano valore aggiunto alla nostra bella realtà».

Dopo l’assemblea, a cui hanno preso parte i 77 soci della Cooperativa Sonda, ai festeggiamenti si sono aggiunti tutti i dipendenti, i volontari e collaboratori della stessa, per un totale di 150 persone presenti. La festa è continuata con buffet e musica presso la struttura messa gentilmente a disposizione dal Comitato Festeggiamenti “San Vito”, a San Vito di Altivole. La fusione è stata celebrata in sobrietà, per ribadire il desiderio di promuovere benessere nelle nostre comunità, che rappresenta il punto di partenza di tutta l’attività della Cooperativa Sonda.