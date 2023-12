Amazon, via libera al maxi polo: la sindaca si sente male e non vota

Il Consiglio comunale di Roncade ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo polo logistico Amazon con 11 voti favorevoli. La sindaca Pieranna Zottarelli, pur avendo presentato il punto all'ordine del giorno e partecipato alla discussione, è uscita dalla sala consiliare poco prima della votazione mentre la minoranza si è astenuta. Due comportamenti che non sono passati inosservati a Legambiente Treviso che, in una nota ufficiale, commenta:

«Forse Zottarelli ha avuto un rimorso di coscienza? Un repentino cambio di idee su un progetto che trasformerà per sempre il volto del territorio e che causerà danni irreversibili, anche per le generazioni future? Vogliamo chiarezza sulla mancata partecipazione della sindaca alla votazione definitiva del progetto. Vogliamo chiarezza su potenziali conflitti d’interesse, se ce ne sono, che possono aver condotto la sindaca alla scelta di non partecipare alla votazione. Vogliamo chiarezza, per tutti i cittadini». Dal canto suo Zottarelli si è giustificata dicendo di essersi sentita poco bene all'improvviso e di aver dovuto abbandonare la seduta prima della votazione ma che, se fosse stata presente, avrebbe votato a favore del progetto.

Sull'astensione dei consiglieri di minoranza, invece, Legambiente si chiede: «C’è stato un accordo politico che ha portato all’astensione? Forse in vista delle elezioni? È questa l’Amministrazione comunale che cura l’interesse pubblico? Un’Amministrazione che decide di svendere ad un’azienda privata uno dei beni ambientali più importanti che possiede, il suolo, a fronte di beneficio pubblico che non esiste (tant’è che non viene indicato). E ad un prezzo irrisorio rispetto alle dimensioni dell’intervento: soltanto 4,6 milioni a fronte di un intervento della lunghezza di 316 metri, una larghezza di 188 metri e altezza 26,5 metri. Nella propria relazione, la maggioranza sottolinea che l’importante azienda di Seattle (nel caso specifico Amazon Italia, con sede a Milano) ha dovuto attendere "fin troppo" per vedere approvato il progetto (ben due anni!...). È difficile trarre le conclusioni da quanto accaduto oggi - conclude Legambiente -. L'unica certezza è che le conseguenze negative di questa scelta irresponsabile ricadranno sui soli cittadini e sull’ecosistema».